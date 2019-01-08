«Автомобилист» стал первой командой Восточной конференции КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф

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Екатеринбургский «Автомобилист» гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина.
«Автомобилист» стал первой командой Восточной конференции КХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Это стало возможным благодаря поражению китайского «Куньлунь Ред Стар» от уфимского клуба «Салават Юлаев» со счётом 4:7.

Таким образом, «Автомобилист», занимающий первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрал 75 очков в 47 матчах и за оставшиеся игры не опустится ниже восьмого места.

«Автомобилист» стал второй командой, гарантировавшей себе место в плей-офф, после московского ЦСКА, выступающего в Западной конференции лиги.

Ранее сообщалось, что СКА всухую разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге.

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