Голодец прокомментировала предстоящий визит экспертов WADA

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец прокомментировала предстоящий визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию для извлечения допинг-проб.

«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», — приводит слова Голодец ТАСС.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал на слова экс-главы WADA Ричарда Паунда, назвавшего призывающих немедленно наказать Россию линчевателями.