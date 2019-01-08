Голодец прокомментировала предстоящий визит экспертов WADA

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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец прокомментировала предстоящий визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию для извлечения допинг-проб.
Голодец прокомментировала предстоящий визит экспертов WADA
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», — приводит слова Голодец ТАСС.

Эксперты WADA не успели до 31 декабря извлечь все данные из московской лаборатории в связи с тем, что оборудование делегации должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

7 января стало известно, что экспертная группа WADA прибудет в Москву 9 января для получения базы данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал на слова экс-главы WADA Ричарда Паунда, назвавшего призывающих немедленно наказать Россию линчевателями.

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