Агент сообщил, что «Зенит» вернул Ригони из аренды в «Аталанте»

Агент Хуан Круc Олер, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщил, что его клиент в ближайшее время вернётся в российский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал на правах аренды.

«Зенит» воспользовался правом досрочного расторжения аренды. В ближайшее время футболист должен присоединиться к команде, однако точной даты я назвать не могу», — приводит слова Олера ТАСС.

Он отметил, что по этическим соображениям не может назвать сумму компенсации, которую «Зенит» заплатил за досрочное расторжение арендного соглашения.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году и принял участие в 30 матчах за петербургский клуб, забив шесть мячей и отдав пять голевых передач. С августа 2018 года на правах аренды аргентинец играл в «Аталанте».

Ранее сообщалось, что трансфер Ригони в «Ривер Плейт» сорвался.