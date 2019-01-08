Агент сообщил, что «Зенит» вернул Ригони из аренды в «Аталанте»
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- globallookpress.com
«Зенит» воспользовался правом досрочного расторжения аренды. В ближайшее время футболист должен присоединиться к команде, однако точной даты я назвать не могу», — приводит слова Олера ТАСС.
Он отметил, что по этическим соображениям не может назвать сумму компенсации, которую «Зенит» заплатил за досрочное расторжение арендного соглашения.
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году и принял участие в 30 матчах за петербургский клуб, забив шесть мячей и отдав пять голевых передач. С августа 2018 года на правах аренды аргентинец играл в «Аталанте».
Ранее сообщалось, что трансфер Ригони в «Ривер Плейт» сорвался.