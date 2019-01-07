СМИ: Трансфер футболиста «Зенита» Ригони в «Ривер Плейт» сорвался
- РИА Новости
По сообщению портала Ole, полузащитник Эмилиано Ригони не перейдёт в «Ривер Плейт». Отмечается, что переговоры между «Зенитом» и аргентинским клубом прошли неудачно, в результате чего переход футболиста был сорван.
25-летний Ригони защищал цвета аргентинских клубов «Бельграно» и «Индепендьенте», а в августе 2017 года пополнил состав «Зенита». На его счету 30 матчей и шесть голов в футболке санкт-петербуржцев.
В августе 2018-го он перешёл в итальянскую «Аталанту» на правах аренды. В 12 матчах аргентинец отметился тремя голами.
Ранее сообщалось, что китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» планирует выкупить права на бразильского полузащитника испанской «Барселоны» Паулиньо.