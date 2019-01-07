СМИ: Трансфер футболиста «Зенита» Ригони в «Ривер Плейт» сорвался

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдёт в «Ривер Плейт» и останется в российском клубе.
СМИ: Трансфер футболиста «Зенита» Ригони в «Ривер Плейт» сорвался
  • РИА Новости

По сообщению портала Ole, полузащитник Эмилиано Ригони не перейдёт в «Ривер Плейт». Отмечается, что переговоры между «Зенитом» и аргентинским клубом прошли неудачно, в результате чего переход футболиста был сорван.

25-летний Ригони защищал цвета аргентинских клубов «Бельграно» и «Индепендьенте», а в августе 2017 года пополнил состав «Зенита». На его счету 30 матчей и шесть голов в футболке санкт-петербуржцев.

В августе 2018-го он перешёл в итальянскую «Аталанту» на правах аренды. В 12 матчах аргентинец отметился тремя голами.

Ранее сообщалось, что китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» планирует выкупить права на бразильского полузащитника испанской «Барселоны» Паулиньо.

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