Перейра рассказал, что намерен покинуть «Краснодар» по окончании сезона

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, что принял решение не продлевать свой контракт с клубом, который истекает по окончании сезона-2018/19.

«Я в курсе, что ко мне есть интерес. Некоторые команды уже обращались с предложениями. Мы с моей семьёй решили, что с «Краснодаром» контракт продлён не будет. Доиграю полгода в России и всё», — приводит слова Перейры Ovacion.

Он отметил, что он с семьёй хочет сменить обстановку, чтобы его сын, который скоро пойдёт в школу, мог говорить на испанском языке.

«Я в России уже шесть лет. Мне повезло играть за отличный клуб. Когда я только пришёл в команду, никто не знал, чего от неё ожидать. Мне довелось найти развивающийся проект и поучаствовать в нём», — добавил хавбек.

Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года. В общей сложности он принял участие в 185 матчах, забил 26 мячей и отдал 28 голевых передач.

По информации СМИ, в трансфере Перейры заинтересованы испанские клубы «Валенсия», «Эспаньол» и «Сельта».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о достижении договорённости с АИК по трансферу Кристофера Ольссона.