Перейра рассказал, что намерен покинуть «Краснодар» по окончании сезона
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- РИА Новости
«Я в курсе, что ко мне есть интерес. Некоторые команды уже обращались с предложениями. Мы с моей семьёй решили, что с «Краснодаром» контракт продлён не будет. Доиграю полгода в России и всё», — приводит слова Перейры Ovacion.
Он отметил, что он с семьёй хочет сменить обстановку, чтобы его сын, который скоро пойдёт в школу, мог говорить на испанском языке.
«Я в России уже шесть лет. Мне повезло играть за отличный клуб. Когда я только пришёл в команду, никто не знал, чего от неё ожидать. Мне довелось найти развивающийся проект и поучаствовать в нём», — добавил хавбек.
Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года. В общей сложности он принял участие в 185 матчах, забил 26 мячей и отдал 28 голевых передач.
По информации СМИ, в трансфере Перейры заинтересованы испанские клубы «Валенсия», «Эспаньол» и «Сельта».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о достижении договорённости с АИК по трансферу Кристофера Ольссона.