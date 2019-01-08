Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Сиднее, обыграв Пуи
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Люкой Пуи в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Сиднее.
- Reuters
Встреча продолжалась 66 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста.
Во втором круге Рублёв сыграет с японцем Йосихито Нисиокой.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев снялся с турнира в Сиднее.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube