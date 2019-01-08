Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Сиднее, обыграв Пуи

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Люкой Пуи в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Сиднее.

Reuters

Встреча продолжалась 66 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста. Во втором круге Рублёв сыграет с японцем Йосихито Нисиокой. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев снялся с турнира в Сиднее.