Российский теннисист Медведев снялся с турнира в Сиднее

Россиянин Даниил Медведев отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Сиднее, который стартовал в воскресенье, 6 января.

Об этом сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter.

Отмечается, что данное решение Медведев принял в связи с успешным выступлением на проходившем на минувшей неделе турнире в Брисбене, где россиянин пробился в финал, уступив лишь японцу Кею Нисикори в поединке за титул. По словам Даниила, ему необходимы несколько дней отдыха и восстановления, чтобы лучше подготовиться к Открытому чемпионату Австралии — первому в 2019 году турниру серии Большого шлема.

На турнире в Сиднее Медведев должен был защищать завоёванный в прошлом году титул, ставший для россиянина первым в профессиональной карьере на турнирах под эгидой АТР.

Ранее сообщалось, что Медведев занимает 16-ю строчку в обновлённом рейтинге АТР.