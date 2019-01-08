Сёмин прокомментировал уход Геркуса из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста генерального директора клуба.

«Наверное, для перемен были основания. Сейчас идёт аудит, новый генеральный директор приступает к работе», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Он отметил, что новый гендиректор хорошо знает все проблемы команды, поскольку давно входит в совет директоров «Локомотива».

«Особенно порадовало в личных беседах понимание важности системы воспитания игроков. На этом, как я понимаю, будет сделан большой акцент. Это наша общая цель и задача, работы здесь будет очень много. А для нормального развития клуба в его руководстве должно быть единство», — добавил специалист.

28 декабря Илья Геркус ушёл с поста генерального директора клуба. На его должность был назначен Василий Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником «Алавеса».