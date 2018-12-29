Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»
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Об этом заявили в пресс-службе коллектива.
«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
До этого должность покинул Илья Геркус, который занимал пост с 2016 года.
Ранее сообщалось, что Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» с понижением зарплаты.
⚡️ Официально: Новым генеральным директором клуба назначен Василий Кикнадзе.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 декабря 2018 г.
Заявление Совета директоров ФК «Локомотив» 👇🏼https://t.co/HZFx9MSnOPpic.twitter.com/foVb9XyIZB