Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил о назначении Василия Кикнадзе генеральным директором клуба.

Об этом заявили в пресс-службе коллектива.

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.

До этого должность покинул Илья Геркус, который занимал пост с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» с понижением зарплаты.