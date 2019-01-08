«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

В матчах четвёртого раунда турнира, которые пройдут 23—25 января встретятся:

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»;

«Манчестер Сити» — «Бернли»;

«Челси» — «Лутон Таун» /»Шеффилд Уэнсдей»;

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»;

«Миллуолл» — «Эвертон»;

«Блэкберн Роверс» / «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»;

«Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон» / «Дерби Каунти»;

«Сток Сити» / «Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»;

«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»;

«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»;

«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»;

«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»;

«Барнет» — «Брентфорд»;

«Суонси Сити» — «Гиллингем»;

«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп назвал ветер одной из причин поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.