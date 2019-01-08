«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Англии по футболу
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Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).
В матчах четвёртого раунда турнира, которые пройдут 23—25 января встретятся:
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»;
«Манчестер Сити» — «Бернли»;
«Челси» — «Лутон Таун» /»Шеффилд Уэнсдей»;
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»;
«Миллуолл» — «Эвертон»;
«Блэкберн Роверс» / «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»;
«Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон» / «Дерби Каунти»;
«Сток Сити» / «Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»;
«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»;
«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»;
«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»;
«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»;
«Барнет» — «Брентфорд»;
«Суонси Сити» — «Гиллингем»;
«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Юрген Клопп назвал ветер одной из причин поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.