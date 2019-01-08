Клопп назвал ветер одной из причин поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» в Кубке Англии
- Reuters
«Ветер не помог, игрокам было сложно контролировать мяч. Моя работа не в том, чтобы говорить: «Мы были недостаточно хороши», — приводит слова Клоппа Metro.
Он отметил, что после матча с «Манчестер Сити» некоторые игроки получили травмы, из-за чего ему пришлось кардинально менять состав.
«Это пришлось сделать, потому что так надо было, а не потому что я так захотел», — добавил специалист.
«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:1 и вылетел из розыгрыша Кубка Англии.
Ранее СМИ назвали возможную дату открытия нового стадиона «Тоттенхэма».