Клопп назвал ветер одной из причин поражения «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных от «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

«Ветер не помог, игрокам было сложно контролировать мяч. Моя работа не в том, чтобы говорить: «Мы были недостаточно хороши», — приводит слова Клоппа Metro.

Он отметил, что после матча с «Манчестер Сити» некоторые игроки получили травмы, из-за чего ему пришлось кардинально менять состав.

«Это пришлось сделать, потому что так надо было, а не потому что я так захотел», — добавил специалист.

«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:1 и вылетел из розыгрыша Кубка Англии.

Ранее СМИ назвали возможную дату открытия нового стадиона «Тоттенхэма».