СМИ назвали возможную дату открытия нового стадиона «Тоттенхэма»

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Первый официальный матч на новом стадионе английского футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне может состояться в марте 2019 года.
СМИ назвали возможную дату открытия нового стадиона «Тоттенхэма»
  • Reuters

Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что в настоящее время представители клуба ведут переговоры с застройщиком на предмет устранения выявленных недостатков, в частности, протечки крыши над одной из трибун арены, которая будет вмещать более 62 тыс. человек.

Изначально планировалось, что открытие нового стадиона «Тоттенхэма» состоится в феврале 2019 года, но первый поединок на нём, скорее всего, будет сыгран 16 марта, когда лондонский клуб примет «Кристал Пэлас» в рамках чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Кардифф» в матче 21-го тура английского чемпионата.

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