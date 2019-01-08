Две передачи Анисимова не спасли «Чикаго» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

Короткая ссылка
«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Анисимова не спасли «Чикаго» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Калгари» принесли шайбы Шона Монахана, Гарнета Хэтэуэя и Джонни Годро, оформившего дубль.

«Чикаго» ответил шайбами Патрика Кейна, Алекса Дебринкэта и Брэндона Саада. Российской форвард «Блэкхоукс» Артём Анисимов записал в свой актив две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что шайба Владимира Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить