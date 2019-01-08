Две передачи Анисимова не спасли «Чикаго» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Победу «Калгари» принесли шайбы Шона Монахана, Гарнета Хэтэуэя и Джонни Годро, оформившего дубль.
«Чикаго» ответил шайбами Патрика Кейна, Алекса Дебринкэта и Брэндона Саада. Российской форвард «Блэкхоукс» Артём Анисимов записал в свой актив две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что шайба Владимира Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.