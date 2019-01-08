Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе «Сент-Луиса» забили Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко и Дэвид Перрон.
Другой российский форвард «Блюз» Иван Барбашев, а также защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отличились результативными действиями.
Для «Флайерз» это поражение стало седьмым подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ.