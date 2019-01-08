Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» забили Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко и Дэвид Перрон.

Другой российский форвард «Блюз» Иван Барбашев, а также защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отличились результативными действиями.

Для «Флайерз» это поражение стало седьмым подряд в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

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