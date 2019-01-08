«Лос-Анджелес» c Ковальчуком проиграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Шаркс» принесли шайбы Йоонаса Донского, Томаша Гертла и Джо Торнтона.
«Кингз» ответили голом Анже Копитара, отличившегося после передачи Ильи Ковальчука.
Такой результат позволил «Сан-Хосе» продлить серию побед до трёх матчей.
Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.