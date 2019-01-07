Кузнецов преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

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Совершив две результативные передачи в матче с «Детройт Ред Уингз», нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кузнецов преодолел отметку в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница столичного коллектива в социальной сети Twitter.

Кузнецов выступает в НХЛ с середины сезона-2013/14. В общей сложности он принял участие в 375 матчах «Кэпиталз» в шести регулярных чемпионатах лиги, отметившись 87 заброшенными шайбами и 214 результативными передачами, и помог команде завоевать первый в её истории Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт» в поединке регулярного чемпионата НХЛ.

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