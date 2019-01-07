Две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу «Вашингтона».

В составе «столичных» голами отметились Том Уилсон (7-я минута), Трэвис Бойд (47-я) и Михал Кемпны (57-я).

Две результативные передачи на свой счёт записал Евгений Кузнецов, одну — Александр Овечкин.

У «Детройта» отличились Энтони Манта (15-я минута) и Филип Гронек (27-я).

Ранее сообщалось, что передача Евгения Малкина не спасла «Питтсбург Пингвинз» от проигрыша «Чикаго Блэкхокс» в матче НХЛ.