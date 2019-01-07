Тренер Джоковича рассказал, что серб хочет побить рекорд Федерера

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Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Марьян Вайда рассказал, что спортсмен хочет побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема.

«Новак хочет выиграть все турниры Большого шлема в 2019 году. Мы также говорим о рекорде Роджера Федерера по числу титулов. У Новака — 14, у Роджера — 20. Конечно, он хочет обогнать Роджера. Когда я вернулся к Новаку после травмы, то нашёл его в таком состоянии, когда ему не по силам было выиграть матч на высоком уровне. Я знал, что он снова станет чемпионом, но не думал, что это произойдёт так быстро. В следующем году мы столкнёмся с повышенным давлением», — цитирует специалиста Sport.cz.

Ранее журналисты признали Новака Джоковича спортсменом года в Европе.

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