Тренер Джоковича рассказал, что серб хочет побить рекорд Федерера

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Марьян Вайда рассказал, что спортсмен хочет побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема.

«Новак хочет выиграть все турниры Большого шлема в 2019 году. Мы также говорим о рекорде Роджера Федерера по числу титулов. У Новака — 14, у Роджера — 20. Конечно, он хочет обогнать Роджера. Когда я вернулся к Новаку после травмы, то нашёл его в таком состоянии, когда ему не по силам было выиграть матч на высоком уровне. Я знал, что он снова станет чемпионом, но не думал, что это произойдёт так быстро. В следующем году мы столкнёмся с повышенным давлением», — цитирует специалиста Sport.cz.

Ранее журналисты признали Новака Джоковича спортсменом года в Европе.