Президент «Бенфики» заявил, что был бы рад видеть в команде Моуринью

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Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра признался, что был бы рад видеть бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в португальской команде.
Президент «Бенфики» заявил, что был бы рад видеть в команде Моуринью
  • Reuters
  • © Stefano Rellandini/File

«Мы с Жозе друзья. Моуринью — будущий тренер «Бенфики»? Не обсуждали это. Команда хочет видеть тренера, который даёт результат. Кто не хотел бы видеть Жозе в своей команде? Если он решит прийти к нам — мы скажем да», — цитирует Вийеру Mundo Deportivo.

Моуринью ранее работал с «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Челси», «Интером» и мадридском «Реалом».

Ранее СМИ рассказали, почему Моуринью отказался возглавить «Бенфику».

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