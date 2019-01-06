СМИ рассказали, почему Моуринью отказался возглавить «Бенфику»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить португальскую «Бенфику», так как не намерен возвращаться на родину на данном этапе карьеры.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, в настоящее время Моуринью считает возвращение в Португалию преждевременным. В будущем он рассчитывает стать тренером одного из ведущих европейских клубов.

Ранее сообщалось, что руководство «Бенфики» хотело видеть специалиста на посту наставника клуба, но он отклонил предложение.

18 декабря стало известно, что Моуринью был уволен с должности главного тренера МЮ, который он возглавлял с мая 2016 года. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Уле-Гуннар Сульшер.