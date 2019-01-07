Эксперт оценил победу россиян на пятом этапе «Африка Эко Рейс — 2019»
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«То, что наши спортсмены на российских машинах победили в таком сложном соревновании, в тяжёлых геоклиматических условиях, говорит о возросших возможностях России», — заявил он.
По его словам, такие соревнования укрепляют статус России как партнёра Африки в мирном и созидательном сотрудничестве.
В сентябре российская команда «КамАЗ-мастер» одержала победу в китайской части ралли-рейда «Шёлковый путь» 2018 года в зачёте грузовиков.