Эксперт оценил победу россиян на пятом этапе «Африка Эко Рейс — 2019»

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Nation News прокомментировал победу россиян Сергея и Александра Куприяновых на пятом этапе ралли-марафона «Африка Эко Рейс — 2019».

«То, что наши спортсмены на российских машинах победили в таком сложном соревновании, в тяжёлых геоклиматических условиях, говорит о возросших возможностях России», — заявил он.

По его словам, такие соревнования укрепляют статус России как партнёра Африки в мирном и созидательном сотрудничестве.

В сентябре российская команда «КамАЗ-мастер» одержала победу в китайской части ралли-рейда «Шёлковый путь» 2018 года в зачёте грузовиков.