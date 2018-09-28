Экипаж Каргинова одержал победу на китайской части ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков

Российская команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу в китайской части ралли-рейда «Шёлковый путь» 2018 года в зачёте грузовиков.

Экипажем команды-победителя руководит российский пилот Андрей Каргинов.

В 2018 году «Шёлковый путь» был разбит на две части — российскую и китайскую. Победителем семи российских этапов стал также экипаж Каргинова. Китайская часть состояла из четырёх этапов, заключительный из которых состоялся в пятницу, 28 сентября.

Ранее экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место по итогам первого этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.