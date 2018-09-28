Экипаж Каргинова одержал победу на китайской части ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков

Короткая ссылка
Российская команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу в китайской части ралли-рейда «Шёлковый путь» 2018 года в зачёте грузовиков.

Экипажем команды-победителя руководит российский пилот Андрей Каргинов.

В 2018 году «Шёлковый путь» был разбит на две части — российскую и китайскую. Победителем семи российских этапов стал также экипаж Каргинова. Китайская часть состояла из четырёх этапов, заключительный из которых состоялся в пятницу, 28 сентября. 

Ранее экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место по итогам первого этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить