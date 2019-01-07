ЦСКА опубликовал скетч с Игнашевичем в образе капитана ГИБДД

Московский ЦСКА опубликовал скетч с бывшим игроком клуба Сергеем Игнашевичем в образе капитана ГИБДД.

Ролик опубликован в официальном Twitter армейцев.

«У меня на службе все болеют за «Динамо», а я вот — за ЦСКА. Ничего с этим поделать не могу. В первый же день заявил об этом начальству и друзьям. Наверное, поэтому я до сих пор капитан. Любимый клуб дороже», — заявил Игнашевич.

Футболист играл в состав клубе с 2004 по 2018 год и стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Серию публикаций архивных видео со скетчами, в которых снялись игроки #ЦСКА, завершает Сергей Игнашевич в образе капитана ГИБДД 😎 pic.twitter.com/RuRVxu906N — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 января 2019 г.

Ранее полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении.