Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году.

Об этом сообщает Zurnal24.

Другими претендентами на награду являлись Ян Млакар («Марибор»), Зан Челар («Рома»), Адам Черин («Домжале») и Деян Петрович («Алюминий»).

При этом лучшим футболистом Словении среди всех игроков был выбран голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак.

19-летний хавбек перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». В текущем сезоне Российской премьер-лиги он сыграл 13 матчей.

Ранее сообщалось, что двое футболистов ЦСКА вошли в топ-50 перспективных молодых игроков Европы по версии УЕФА.