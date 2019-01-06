Полузащитник ЦСКА Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении

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Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым игроком Словении в 2018 году.

Об этом сообщает Zurnal24.

Другими претендентами на награду являлись Ян Млакар («Марибор»), Зан Челар («Рома»), Адам Черин («Домжале») и Деян Петрович («Алюминий»).

При этом лучшим футболистом Словении среди всех игроков был выбран голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак.

19-летний хавбек перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». В текущем сезоне Российской премьер-лиги он сыграл 13 матчей.

Ранее сообщалось, что двое футболистов ЦСКА вошли в топ-50 перспективных молодых игроков Европы по версии УЕФА.

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