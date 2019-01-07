Главный тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, жалко ли ему Мамаева

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с участием полузащитника клуба Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. В настоящее время оба футболиста проходят по статье «Хулиганство» и находятся в СИЗО №2 города Москвы.

«История с Павлом вызвала большое разочарование. Жёсткая реакция клуба объясняется тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тыс. мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что за время работы в клубе неоднократно разговаривал с Мамаевым на тему дисциплины за пределами поля. Мусаев подчеркнул, что у них сложились хорошие отношения.

Ранее Алана Мамаева поделилась мнением относительно возможного освобождения своего мужа и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.