Жена Мамаева высказалась о возможном освобождении футболиста «Краснодара»
- Алана Мамаева
- РИА Новости
Алана Мамаева опубликовала совместное фото с Павлом на своей официальной странице в социальной сети Instagram. На вопрос одного из пользователей об освобождении полузащитника супруга ответила, что не стоит исключать подобного развития ситуации.
«Не знаю. Страна чудес удивляла уже не раз», — сказала Алана.
Ранее заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала, когда может состояться футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина с сотрудниками СИЗО «Бутырка».