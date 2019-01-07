Жена Мамаева высказалась о возможном освобождении футболиста «Краснодара»

Алана Мамаева поделилась мнением относительно возможного освобождения своего мужа и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.

Алана Мамаева опубликовала совместное фото с Павлом на своей официальной странице в социальной сети Instagram. На вопрос одного из пользователей об освобождении полузащитника супруга ответила, что не стоит исключать подобного развития ситуации.

«Не знаю. Страна чудес удивляла уже не раз», — сказала Алана.

Ранее заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала, когда может состояться футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина с сотрудниками СИЗО «Бутырка».