ОНК: матч с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО может пройти 19 января

Короткая ссылка
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала, когда может состояться футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина с сотрудниками СИЗО «Бутырка».
ОНК: матч с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО может пройти 19 января
  • РИА Новости

«Так как сейчас праздники, то никто над этим не работает. Но организаторы уверяют, что матч состоится и они постараются сделать всё максимально ярко», — цитирует Меркачёву «Спорт-Экспресс».

По её словам, точная дата станет известна после 9 января. Отмечается, что Кокорин может не сыграть в матче, в то время как Мамаев готов.

«Организаторы просят назначить матч на день Крещения, 19 января. Говорят, что было бы здорово таким образом отметить праздник», — добавила Меркачёва.

В конце декабря появилась информация, что в СИЗО «Бутырка», где в настоящее время находятся футболисты, может пройти игра между командами заключённых и сотрудников учреждения.

В свою очередь, Татьяна Стукалова, адвокат Кокорина, заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить