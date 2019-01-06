ОНК: матч с участием Кокорина и Мамаева в СИЗО может пройти 19 января

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала, когда может состояться футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина с сотрудниками СИЗО «Бутырка».

«Так как сейчас праздники, то никто над этим не работает. Но организаторы уверяют, что матч состоится и они постараются сделать всё максимально ярко», — цитирует Меркачёву «Спорт-Экспресс».

По её словам, точная дата станет известна после 9 января. Отмечается, что Кокорин может не сыграть в матче, в то время как Мамаев готов.

«Организаторы просят назначить матч на день Крещения, 19 января. Говорят, что было бы здорово таким образом отметить праздник», — добавила Меркачёва.

В конце декабря появилась информация, что в СИЗО «Бутырка», где в настоящее время находятся футболисты, может пройти игра между командами заключённых и сотрудников учреждения.

В свою очередь, Татьяна Стукалова, адвокат Кокорина, заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится.