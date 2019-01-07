Тренер Крамер заявил, что Устюгов не до конца восстановился от травмы

Тренер Маркус Крамер прокомментировал физическое состояние своего подопечного Сергея Устюгова, который занял второе место в общем зачёте престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Сейчас он восстановился на 97%, но небольшие проблемы с пальцем всё ещё остаются», — приводит слова Крамера ТАСС.

Он отметил, что российский лыжник пропустил важный отрезок подготовительного периода в ноябре и начале декабря. По его словам, ему вместе с Устюговым предстоит сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира по лыжным гонкам 2019 года.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала второе место Сергея Устюгова в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».