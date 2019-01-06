Вяльбе считает, что Устюгов мог победить на «Тур де Ски», если бы не провал в масс-старте

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала второе место Сергея Устюгова в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Это спорт. Да, у Сергея были реальные шансы стать здесь первым, но вчерашний проигрыш не позволил ему отыграть серьёзное отставание, а только сократить до минимума», — цитирует Вяльбе ТАСС.

При этом она отметила, что федерация и тренеры делают основную ставку на предстоящий чемпионат мира.

«Тур де Ски» должна расцениваться как этап подготовки к главному старту года», — сказала Вяльбе.

Устюгов завоевал серебро «Тур де Ски», уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 16,7 секунды.

Ранее Вяльбе оценила выступление сборной России на «Тур де Ски».