КХЛ оштрафовала защитника «Салавата Юлаева» Панина за драку в матче с «Амуром»
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Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Во втором периоде встречи, которая завершилась победой «Салавата Юлаева» со счётом 6:1, Панин подрался с нападающим Артёмом Железковым, за что и был подвергнут денежному взысканию.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ Панин сыграл 33 матча, в которых набрал шесть очков и заработал 65 штрафных минут.
Ранее КХЛ назвала лучших игроков по итогам минувшей игровой недели регулярного чемпионата.