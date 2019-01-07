КХЛ оштрафовала защитника «Салавата Юлаева» Панина за драку в матче с «Амуром»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение оштрафовать защитника уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина за драку в матче регулярного чемпионата с хабаровским «Амуром».

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Во втором периоде встречи, которая завершилась победой «Салавата Юлаева» со счётом 6:1, Панин подрался с нападающим Артёмом Железковым, за что и был подвергнут денежному взысканию.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Панин сыграл 33 матча, в которых набрал шесть очков и заработал 65 штрафных минут.

Ранее КХЛ назвала лучших игроков по итогам минувшей игровой недели регулярного чемпионата.