КХЛ оштрафовала защитника «Салавата Юлаева» Панина за драку в матче с «Амуром»

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение оштрафовать защитника уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина за драку в матче регулярного чемпионата с хабаровским «Амуром».
КХЛ оштрафовала защитника «Салавата Юлаева» Панина за драку в матче с «Амуром»
  • hcsalavat.ru

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Во втором периоде встречи, которая завершилась победой «Салавата Юлаева» со счётом 6:1, Панин подрался с нападающим Артёмом Железковым, за что и был подвергнут денежному взысканию.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Панин сыграл 33 матча, в которых набрал шесть очков и заработал 65 штрафных минут.

Ранее КХЛ назвала лучших игроков по итогам минувшей игровой недели регулярного чемпионата.

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