КХЛ назвала лучших хоккеистов минувшей игровой недели

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших хоккеистов по итогам минувшей игровой недели регулярного чемпионата.
КХЛ назвала лучших хоккеистов минувшей игровой недели
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Ими, как сообщает официальный сайт турнира, стали голкипер санкт-петербургского СКА Магнус Хелльберг, защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц и нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач, признанные лучшими игроками недели в своих амплуа, а также голкипер ярославского «Локомотива» Илья Коновалов, удостоившийся звания лучшего новичка недели.

Все лауреаты помогли своим командам одержать по две победы на минувшей игровой неделе чемпионата КХЛ, причём Хелльберг и Коновалов пропустили в двух матчах всего по одной шайбе, а Диц и Секач отметились двумя победными голами каждый.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА стал первым клубом, гарантировавшим себе участие в плей-офф КХЛ.

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