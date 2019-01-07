КХЛ назвала лучших хоккеистов минувшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших хоккеистов по итогам минувшей игровой недели регулярного чемпионата.

Ими, как сообщает официальный сайт турнира, стали голкипер санкт-петербургского СКА Магнус Хелльберг, защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц и нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач, признанные лучшими игроками недели в своих амплуа, а также голкипер ярославского «Локомотива» Илья Коновалов, удостоившийся звания лучшего новичка недели.

Все лауреаты помогли своим командам одержать по две победы на минувшей игровой неделе чемпионата КХЛ, причём Хелльберг и Коновалов пропустили в двух матчах всего по одной шайбе, а Диц и Секач отметились двумя победными голами каждый.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА стал первым клубом, гарантировавшим себе участие в плей-офф КХЛ.