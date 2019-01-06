ЦСКА стал первым клубом в сезоне, гарантировавшим себе выход в плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА гарантировал себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы на минским «Динамо» в регулярном чемпионате.
ЦСКА стал первым клубом в сезоне, гарантировавшим себе выход в плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Армейцы лидируют в Западной конференции с 78 очками в 45 матчах. Регулярный чемпионат закончится через 17 туров.

При этом у замыкающего восьмёрку выходящих в плей-офф команд подольского «Витязя» 44 очка в 44 матчах. Столько же баллов в 45 матчах у рижского «Динамо», которое идёт на девятом месте.

При равенстве очков с московским коллективом динамовцы будут ниже из-за дополнительных показателей.

Ранее стало известно, что СКА взял верх над «Йокеритом» в матче КХЛ.

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