ЦСКА стал первым клубом в сезоне, гарантировавшим себе выход в плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА гарантировал себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы на минским «Динамо» в регулярном чемпионате.

Армейцы лидируют в Западной конференции с 78 очками в 45 матчах. Регулярный чемпионат закончится через 17 туров.

.@hccska первым гарантировал себе участие в плей-офф сезона 2018/2019. — KHL Media Team (@khlmediateam) 6 января 2019 г.

При этом у замыкающего восьмёрку выходящих в плей-офф команд подольского «Витязя» 44 очка в 44 матчах. Столько же баллов в 45 матчах у рижского «Динамо», которое идёт на девятом месте.

При равенстве очков с московским коллективом динамовцы будут ниже из-за дополнительных показателей.

Ранее стало известно, что СКА взял верх над «Йокеритом» в матче КХЛ.