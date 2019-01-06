ЦСКА стал первым клубом в сезоне, гарантировавшим себе выход в плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Армейцы лидируют в Западной конференции с 78 очками в 45 матчах. Регулярный чемпионат закончится через 17 туров.
.@hccska первым гарантировал себе участие в плей-офф сезона 2018/2019.— KHL Media Team (@khlmediateam) 6 января 2019 г.
При этом у замыкающего восьмёрку выходящих в плей-офф команд подольского «Витязя» 44 очка в 44 матчах. Столько же баллов в 45 матчах у рижского «Динамо», которое идёт на девятом месте.
При равенстве очков с московским коллективом динамовцы будут ниже из-за дополнительных показателей.
Ранее стало известно, что СКА взял верх над «Йокеритом» в матче КХЛ.