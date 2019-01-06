СКА взял верх над «Йокеритом» в матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе армейцев дубль оформил Николай Прохоркин, также по разу отличились Александр Дергачёв и Александр Барабанов. У хозяев единственную шайбу забросил Никлас Йенсен.

Для коллектива из Санкт-Петербурга эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче СКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» встретится с московским «Динамо».

Ранее ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.