СКА взял верх над «Йокеритом» в матче КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА взял верх над «Йокеритом» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе армейцев дубль оформил Николай Прохоркин, также по разу отличились Александр Дергачёв и Александр Барабанов. У хозяев единственную шайбу забросил Никлас Йенсен.

Для коллектива из Санкт-Петербурга эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче СКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» встретится с московским «Динамо».

Ранее ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

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