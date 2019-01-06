СКА взял верх над «Йокеритом» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе армейцев дубль оформил Николай Прохоркин, также по разу отличились Александр Дергачёв и Александр Барабанов. У хозяев единственную шайбу забросил Никлас Йенсен.
Для коллектива из Санкт-Петербурга эта победа стала пятой подряд.
В следующем матче СКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» встретится с московским «Динамо».
Ранее ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.