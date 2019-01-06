ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе армейцев отличились Артём Блажиевский и Максим Шалунов. У белорусского коллектива единственную шайбу забросил Патрик Уиркош.
Для красно-синих эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.
В следующем матче ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» — с братиславским «Слованом».
В параллельных противостояниях «Локомотив» одолел «Слован» (1:0), а московское «Динамо» в овертайме уступило рижским одноклубникам (1:2).
Ранее «Автомобилист» обыграл «Трактор» и укрепил своё лидерство в Восточной конференции КХЛ.