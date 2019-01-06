ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

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Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Артём Блажиевский и Максим Шалунов. У белорусского коллектива единственную шайбу забросил Патрик Уиркош.

Для красно-синих эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» — с братиславским «Слованом».

В параллельных противостояниях «Локомотив» одолел «Слован» (1:0), а московское «Динамо» в овертайме уступило рижским одноклубникам (1:2).

Ранее «Автомобилист» обыграл «Трактор» и укрепил своё лидерство в Восточной конференции КХЛ.

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