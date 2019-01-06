«Автомобилист» обыграл «Трактор» и укрепил своё лидерство в Восточной конференции КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе «Автомобилиста» отличились Денис Казионов и Илья Крикунов.
Таким образом, коллектив из Екатеринбурга укрепил своё лидерство в Восточной конференции КХЛ, набрав 73 очка.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с петербургским СКА, а «Трактор» — с казанским «Ак Барсом».
В другом противостоянии игрового дня уфимский «Салават Юлаев» разгромил хабаровский «Амур» (6:1).
Ранее «Спартак» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ, забросив семь шайб.