«Автомобилист» обыграл «Трактор» и укрепил своё лидерство в Восточной конференции КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» обыграл «Трактор» и укрепил своё лидерство в Восточной конференции КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Автомобилиста» отличились Денис Казионов и Илья Крикунов.

Таким образом, коллектив из Екатеринбурга укрепил своё лидерство в Восточной конференции КХЛ, набрав 73 очка.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с петербургским СКА, а «Трактор» — с казанским «Ак Барсом».

В другом противостоянии игрового дня уфимский «Салават Юлаев» разгромил хабаровский «Амур» (6:1).

Ранее «Спартак» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ, забросив семь шайб.

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