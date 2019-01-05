«Спартак» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ, забросив семь шайб

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

В составе красно-белых отличились Ярослав Дыбленко, Бен Максвелл, Вячеслав Лещенко, Артём Воронин, Александр Осипов, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс.

В следующем матче «Спартак» сыграет с омским «Авангардом», а «Сибирь» — с ХК «Сочи».

В других противостояниях игрового дня «Сочи» уступил казахстанскому «Барысу», а нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Авангарду».

Ранее хет-трик Мозякина помог «Металлургу» победить «Торпедо» в КХЛ.