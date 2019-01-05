«Спартак» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ, забросив семь шайб

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ, забросив семь шайб
  • © spartak.ru

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. 

В составе красно-белых отличились Ярослав Дыбленко, Бен Максвелл, Вячеслав Лещенко, Артём Воронин, Александр Осипов, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс.

В следующем матче «Спартак» сыграет с омским «Авангардом», а «Сибирь» — с ХК «Сочи».

В других противостояниях игрового дня «Сочи» уступил казахстанскому «Барысу», а нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Авангарду».

Ранее хет-трик Мозякина помог «Металлургу» победить «Торпедо» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить