Хет-трик Мозякина помог «Металлургу» победить «Торпедо» в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 7:3.

В составе хозяев хет-трек оформил Сергей Мозякин, дублем отметился Евгений Тимкин, по разу отличились Николай Кулёмин и Мэтт Эллисон. У нижегородцев шайбы забросили Артём Аляев, Антон Шенфельд и Энди Мили.

Для «Металлурга» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Металлург» сыграет с владивостокским «Адмиралом», а «Торпедо» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ.