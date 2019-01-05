Хет-трик Мозякина помог «Металлургу» победить «Торпедо» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 7:3.
В составе хозяев хет-трек оформил Сергей Мозякин, дублем отметился Евгений Тимкин, по разу отличились Николай Кулёмин и Мэтт Эллисон. У нижегородцев шайбы забросили Артём Аляев, Антон Шенфельд и Энди Мили.
Для «Металлурга» эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате.
В следующем матче «Металлург» сыграет с владивостокским «Адмиралом», а «Торпедо» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
Ранее СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ.