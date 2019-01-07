Российские теннисистки Павлюченкова и Родина не сумели пробиться во второй круг турнира в Хобарте

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Россиянки Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина не сумели выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Хобарте.
Российские теннисистки Павлюченкова и Родина не сумели пробиться во второй круг турнира в Хобарте
  • Reuters

В первом раунде соревнований Родина в трёх сетах уступила представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6, а Павлюченкова потерпела поражение от белорусской теннисистки Веры Лапко — 3:6, 6:3, 3:6.

Помимо Павлюченковой и Родиной, на турнире в Хобарте выступит ещё одна россиянка, Анна Блинкова. Свой поединок первого круга с китаянкой Шуай Чжан она проведёт позже.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой десятое место в рейтинге WTA.

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