Российские теннисистки Павлюченкова и Родина не сумели пробиться во второй круг турнира в Хобарте
- Reuters
В первом раунде соревнований Родина в трёх сетах уступила представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6, а Павлюченкова потерпела поражение от белорусской теннисистки Веры Лапко — 3:6, 6:3, 3:6.
Помимо Павлюченковой и Родиной, на турнире в Хобарте выступит ещё одна россиянка, Анна Блинкова. Свой поединок первого круга с китаянкой Шуай Чжан она проведёт позже.
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой десятое место в рейтинге WTA.