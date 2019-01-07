СМИ сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Фейенорда» Сен-Жюсту

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» проявляет интерес к 22-летнему защитнику голландского «Фейенорда» Джерри Сен-Жюсту.
СМИ сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Фейенорда» Сен-Жюсту
  • Reuters

Об этом сообщает сайт Rijnmond.nl.

Отмечается, что коллектив из Санкт-Петербурга намерен предложить «Фейенорду» около €10 млн за права на Сен-Жюста, а сделка между клубами может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Сен-Жюст принял участие в 14 официальных матчах «Фейенорда» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Кроме того, в послужном списке защитника, начинавшего профессиональную карьеру в «Херенвене», значатся шесть поединков за молодёжную сборную Нидерландов.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони в аргентинский «Ривер Плейт» сорвался.

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