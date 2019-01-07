Хоккеист Кейн установил клубный рекорд «Чикаго» по количеству сезонов с 30 передачами

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Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн установил новый рекорд клуба по количеству сезонов с не менее чем 30 результативными передачами.
Хоккеист Кейн установил клубный рекорд «Чикаго» по количеству сезонов с 30 передачами
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com

В матче с «Питтсбург Пингвинз» Кейн отметился тремя результативными передачами, что позволило ему довести их количество до 31 в сезоне. 

Таким образом, Кейн стал первым хоккеистом в истории «Чикаго», которому удавалось отдавать минимум 30 результативных передач на протяжении 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Кроме того, он стал первым американским хоккеистом, которому покорилось подобное достижение.

30-летний Кейн провёл в НХЛ 865 матчей, в которых отметился 882 набранными очками (335 заброшенных шайб и 547 результативных передач).

Ранее сообщалось, что «Чикаго» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ.

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