Хоккеист Кейн установил клубный рекорд «Чикаго» по количеству сезонов с 30 передачами
- globallookpress.com
- © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
В матче с «Питтсбург Пингвинз» Кейн отметился тремя результативными передачами, что позволило ему довести их количество до 31 в сезоне.
Таким образом, Кейн стал первым хоккеистом в истории «Чикаго», которому удавалось отдавать минимум 30 результативных передач на протяжении 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кроме того, он стал первым американским хоккеистом, которому покорилось подобное достижение.
30-летний Кейн провёл в НХЛ 865 матчей, в которых отметился 882 набранными очками (335 заброшенных шайб и 547 результативных передач).
Ранее сообщалось, что «Чикаго» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ.