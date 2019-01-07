Баскетболист «Майами» Уэйд повторил достижение Джордана и Джеймса

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал третьим игроком в истории, которому удалось набрать за карьеру не менее 20 тыс. очков, сделать 5 тыс. передач, 4 тыс. подборов, 1,5 тыс. перехватов, 800 блок-шотов и 500 трёхочковых.

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Атланта Хоукс» Уэйд реализовал свой 500-й трёхочковый бросок в карьере. Всего он записал на свой счёт 11 очков, четыре подбора, три передачи, один перехват и один блок-шот.

Это помогло ему стать лишь третьим игроком в истории, которому удавалось набрать не менее 20 тыс. очков, сделать 5 тыс. передач, 4 тыс. подборов, 1,5 тыс. перехватов, 800 блок-шотов и 500 трёхочковых за карьеру.

Подобное удавалось лишь двум баскетболистам в истории — бывшему защитнику «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майклу Джордану, а также форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» установили новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу реализованных трёхочковых бросков за матч.