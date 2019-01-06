«Голден Стэйт» и «Сакраменто» установили рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых бросков за матч

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«Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» установили новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу реализованных трёхочковых бросков за матч.
«Голден Стэйт» и «Сакраменто» установили рекорд НБА по числу реализованных трёхочковых бросков за матч
  • Reuters

Совместными усилиями команды на двоих реализовали 41 бросок из-за дуги: 21 — «Голден Стэйт» и 20 — «Сакраменто».

Это первый случай в истории НБА, когда обе соперничающие команды отметились как минимум 20 дальними попаданиями каждая.

Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 127:123.

Предыдущий рекорд в 40 реализованных трёхочковых был установлен в сезоне-2017/18 в матче «Кливленд Кавальерс» — «Миннесота Тимбервулвз». Тогда 21 бросок удался «Кливленду», а 19 реализовала «Миннесота».

Ранее сообщалось, что Джеймс Харден повторил достижение Майкла Джордана.

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