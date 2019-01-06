Баскетболист «Хьюстона» Харден повторил достижение Джордана
- Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Харден получил 38 очков. Таким образом, он набирает более 35 баллов уже в десятой игре подряд.
Харден повторил достижение Джордана, который в сезоне-1986/87, играя за «Чикаго Буллз», также сумел набрать не менее 35 очков в десяти матчах подряд.
Рекордсменом по данному показателю является Коби Брайант, получавший как минимум по 35 баллов в 13 матчах подряд за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2002/03.
Ранее сообщалось, что 37 очков Пола Джорджа помогли «Оклахоме» обыграть «Портленд» в матче НБА.