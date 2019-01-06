Футболист «Зенита» Паредес заявил, что хочет перейти в «Бока Хуниорс»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес заявил, что хотел бы продолжить свою карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс», но клуб с берегов Невы не позволяет ему уйти.

«Я разговаривал с Нико Бурдиссо и сказал ему, что очень хочу вернуться в «Боку», но он знает, что это не зависит от меня. «Бока» — это то, о чём я постоянно думаю», — цитирует аргентинского хавбека Paris United.

По его словам, он стал более зрелым и хотел бы вернуть должное родному клубу. При этом игрок добавил, что на данный момент у него практически нет возможности уйти. 

«Зенит» заплатил много денег и не собирается продавать меня сейчас. Они хотят, чтобы я остался как минимум до июня, они даже отклонили предложение от ПСЖ», — сказал Паредес.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может продолжить карьеру в MLS.

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