СМИ: Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в MLS

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Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может продолжить карьеру в американском MLS.
СМИ: Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в MLS
  • Reuters

Corriere di Bergamo сообщает, что «Аталанта» не заинтересована в услугах Ригони и ищет способ досрочно завершить аренду игрока.

Согласно правилам футболист может сыграть за один сезон в двух клубах. Ригони, который успел провести один матч за «Зенит», может перейти только в чемпионат, где играют по системе «весна — осень». По слухам, футболист интересен действующему чемпиону MLS «Атланта Юнайтед».

Ранее Ригони заявил, что Артём Дзюба заслуживает звания национального героя после ЧМ-2018.

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