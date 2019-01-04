СМИ: Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в MLS
- Reuters
Corriere di Bergamo сообщает, что «Аталанта» не заинтересована в услугах Ригони и ищет способ досрочно завершить аренду игрока.
Согласно правилам футболист может сыграть за один сезон в двух клубах. Ригони, который успел провести один матч за «Зенит», может перейти только в чемпионат, где играют по системе «весна — осень». По слухам, футболист интересен действующему чемпиону MLS «Атланта Юнайтед».
Ранее Ригони заявил, что Артём Дзюба заслуживает звания национального героя после ЧМ-2018.