Устюгов заявил, что планировал получить удовольствие от последней гонки на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что он планировал на последнюю гонку многодневки «Тур де Ски».

«Планировал выходить и получать удовольствие, больше мне ничего не оставалось», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Он также ответил на вопрос, является ли сила ног его основным преимуществом перед соперниками.

«Это потому что я сломал палец и тренировался с одной палкой, поэтому ноги и сильные», — сказал Устюгов.

Он занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».

Ранее Непряева призналась, что боялась потерять второе место в общем зачёте «Тур де Ски».