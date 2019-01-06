Устюгов заявил, что планировал получить удовольствие от последней гонки на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что он планировал на последнюю гонку многодневки «Тур де Ски».
Устюгов заявил, что планировал получить удовольствие от последней гонки на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Планировал выходить и получать удовольствие, больше мне ничего не оставалось», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Он также ответил на вопрос, является ли сила ног его основным преимуществом перед соперниками.

«Это потому что я сломал палец и тренировался с одной палкой, поэтому ноги и сильные», — сказал Устюгов.

Он занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».

Ранее Непряева призналась, что боялась потерять второе место в общем зачёте «Тур де Ски».

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