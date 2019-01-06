Устюгов заявил, что планировал получить удовольствие от последней гонки на «Тур де Ски»
- РИА Новости
«Планировал выходить и получать удовольствие, больше мне ничего не оставалось», — приводит слова спортсмена РИА Новости.
Он также ответил на вопрос, является ли сила ног его основным преимуществом перед соперниками.
«Это потому что я сломал палец и тренировался с одной палкой, поэтому ноги и сильные», — сказал Устюгов.
Он занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».
Ранее Непряева призналась, что боялась потерять второе место в общем зачёте «Тур де Ски».