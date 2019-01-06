Непряева призналась, что боялась упустить второе место в общем зачёте «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
Непряева призналась, что боялась упустить второе место в общем зачёте «Тур де Ски»
  • ©Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

«Сегодня было очень тяжело. Да, конечно, старалась немножко экономить силы на равнине, чтобы на подъём больше осталось. Всё-таки это самая тяжёлая гонка. Это кошмар какой-то! Очень сложная погода: сильный ветер в лицо существенно сбивал темп», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

По её словам, подъём в гору доставил наибольшие трудности. Она также добавила, что очень волновалась, так как заметила, что финка Криста Пермяковски в какой-то момент значительно сократила отставание.

«Очень боялась, что догонит, но, к счастью, она не смогла этого сделать. Поняла, что не догонит, когда оставалось меньше километра и закончилась самая крутая часть, самая трудная. Начался финишный пологий подъём. Там поняла, что дотерплю», — сказала спортсменка. 

Непряева стала первой российской лыжницей, поднявшейся на пьедестал общего зачёта многодневки.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что счастлива в связи с завоеванием Непряевой второго места в общем зачёте «Тур де Ски».

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