Вяльбе о втором месте Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски»: слов нет, плачу от счастья

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями от второго места Натальи Непряевой в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
Вяльбе о втором месте Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски»: слов нет, плачу от счастья
  • РИА Новости

«Счастлива, слов нет. Да, я плачу от счастья. Наши девочки и в юниорах были на лидирующих позициях. Так что всё логично. К счастью, они не потерялись», — цитирует главу ФЛГР «Матч ТВ».

Она также сказала, что у Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой была задача не проиграть американке Джессике Диггинс, с чем они успешно справились. Вяльбе также поделилась ожиданиями от выступления мужчин.

«На самом деле буду рада даже второму месту. И даже больше, чем первому. Ведь это реально сумасшедшая гонка. И Серёга, и Саня, так же как и Клебо, готовы бороться за подиум. Тем более мы ещё ни разу не видели, как Клебо бегает в гору», — добавила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Непряева стала первой россиянкой, попавшей на пьедестал по итогам общего зачёта «Тур де Ски».

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