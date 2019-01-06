Вяльбе о втором месте Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски»: слов нет, плачу от счастья

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями от второго места Натальи Непряевой в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Счастлива, слов нет. Да, я плачу от счастья. Наши девочки и в юниорах были на лидирующих позициях. Так что всё логично. К счастью, они не потерялись», — цитирует главу ФЛГР «Матч ТВ».

Она также сказала, что у Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой была задача не проиграть американке Джессике Диггинс, с чем они успешно справились. Вяльбе также поделилась ожиданиями от выступления мужчин.

«На самом деле буду рада даже второму месту. И даже больше, чем первому. Ведь это реально сумасшедшая гонка. И Серёга, и Саня, так же как и Клебо, готовы бороться за подиум. Тем более мы ещё ни разу не видели, как Клебо бегает в гору», — добавила Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Непряева стала первой россиянкой, попавшей на пьедестал по итогам общего зачёта «Тур де Ски».