Непряева стала первой россиянкой, попавшей на пьедестал по итогам общего зачёта «Тур де Ски»
- ©Karl-Josef Hildenbrand
- globallookpress.com
Непряева завоевала серебро на последнем этапе соревнований и заняла итоговое второе место в общем зачёте.
Таким образом, она стала первой россиянкой, которая смогла подняться на пьедестал многодневки. До этого лучшим результатом у представительниц России было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году.
В пятёрку лучших также попали Анастасия Седова (четвёртый результат) и Юлия Белорукова (пятое место).
Победительницей стала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.
«Тур де Ски» проводится с 2006 года.
Ранее сообщалось, что Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».