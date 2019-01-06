Непряева стала первой россиянкой, попавшей на пьедестал по итогам общего зачёта «Тур де Ски»

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Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, которая попала на пьедестал почёта многодневки «Тур де Ски».
Непряева стала первой россиянкой, попавшей на пьедестал по итогам общего зачёта «Тур де Ски»
  • ©Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

Непряева завоевала серебро на последнем этапе соревнований и заняла итоговое второе место в общем зачёте.

Таким образом, она стала первой россиянкой, которая смогла подняться на пьедестал многодневки. До этого лучшим результатом у представительниц России было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году.

В пятёрку лучших также попали Анастасия Седова (четвёртый результат) и Юлия Белорукова (пятое место). 

Победительницей стала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Тур де Ски» проводится с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

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