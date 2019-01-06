Непряева стала первой россиянкой, попавшей на пьедестал по итогам общего зачёта «Тур де Ски»

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, которая попала на пьедестал почёта многодневки «Тур де Ски».

Непряева завоевала серебро на последнем этапе соревнований и заняла итоговое второе место в общем зачёте.

Таким образом, она стала первой россиянкой, которая смогла подняться на пьедестал многодневки. До этого лучшим результатом у представительниц России было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году.

В пятёрку лучших также попали Анастасия Седова (четвёртый результат) и Юлия Белорукова (пятое место).

Победительницей стала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Тур де Ски» проводится с 2006 года.

Ранее сообщалось, что Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».