В иранском «Трактор Сази» опровергли информацию СМИ о переходе Азмуна

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Главный тренер иранского футбольного клуба «Трактор Сази» Мохаммад Тагави опроверг информацию СМИ о возможном переходе в команду нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.
В иранском «Трактор Сази» опровергли информацию СМИ о переходе Азмуна
  • РИА Новости

«Азмун — отличный футболист и игрок сборной Ирана, но у меня нет новостей о его переходе в «Трактор». Он может стать игроком хорошего европейского клуба, однако, насколько мне известно, нет никаких разговоров о его трансфере в нашу команду», — приводит слова Тагави Asriran.

Он отметил, что Азмун несколько месяцев назад встречался с владельцем «Трактор Сази», но у него нет при этом никакой информации о возможном трансфере.

Азмун выступает за «Рубин» с 2012 года. В период с 2015 по 2017 год он играл в «Ростове». В общей сложности он принял участие в 77 матчах в составе казанской команды во всех турнирах и стал автором 17 голов и 14 результативных передач.

Ранее гендиректор «Кайрата» опроверг сообщения СМИ о возможном переходе Александра Самедова.

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